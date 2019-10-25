العراق: هل فشلت الإصلاحات في كبح الاحتجاجات؟

2019/10/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عودة الاحتجاجات والاشتباكات في الذكرى الأولى لوصول عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.



قتيلان سقطا والمئات أصيبوا بجروح والسيستاني دعا إلى ضبط النفس ومقتدى الصدر دعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع رفضا للفساد وللمطالبة بتحسين الخدمات.



يناقش هذا الموضوع أحمد محجوب، أكاديمي وباحث سياسي.

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