لماذا عاد العراقيون للتظاهر؟

2019/10/25 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع عودة الشارع العراقي للحراك، تستضيف فقرة "ضيف اليوم" الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي للوقوف معه على آخر تطورات المشهد

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