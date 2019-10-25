مجلس القضاء: أي اعتداء بالاسلحة النارية على دوائر عسكرية او أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالاعدام

2019/10/25 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الجمعة بيانا مهما

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