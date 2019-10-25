كربلاء تعلن الاعتصام ونصب الخيم بفلكة التربية وسط المدينة

2019/10/25 | 22:08

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بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مراسلنا في محافظة كربلاء، الجمعة، بان العشرات نظموا اعتصاما وسط المدينة.

وقال، إن العشرات من المتظاهرين نصبوا الخيم ونظموا اعتصاما بفلكة التربية وسط المدينة.

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان 17 عنصرا امنيا اصيبوا بحالات اختناق وجروح في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "17 عنصرا امنيا من قوة الصدمة اصيبوا بحالات اختناق وجروح نتيجة تعرضهم للضرب بالحجارة قرب بناية ديوا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد، مبينة أنه يتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "الجلسة الخاصة التي سيتم عقدها يوم غد السبت في الساعة الواحدة ظهرا، تتضم

بغداد اليوم- واسط

نفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، 25 تشرين الأول، 2019، تعرض احد مصارف المحافظة الى عملية سطو.

وذكر بيان صدر عن القيادة جاء فيه "ورد في بعض القنوات الفضائية، تعرض احد المصارف للسطو والسرقة من قبل المتظاهرين &

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