اغتيال مدير مكتب برلماني وانتشال 10 جثث متفحمة من مقر

2019/10/25 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الجمعة باغتيال مسؤول مكتب برلماني عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المسؤول ان مسلحين مجهولين اغتالوا مدير مكتب النائب عن تحالف "سائرون" غائب العميري في مدينة الناصرية.

الى ذلك قالت مصادر اعلامية ان تم انتشال عشر جثث متفحمة في مقر بناية بدر تعود الى متظاهرين اثناء حرقهم المقر في الديوانية.

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