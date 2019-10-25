غدا.. جلسة طارئة للبرلمان تناقش فقرة واحدة

2019/10/25 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الجمعة، عقد البرلمان جلسة خاصة يوم غد السبت ستكون مخصصة للاحداث الجارية في البلاد.وقال المكتب الاعلامي للبرلمان، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “البرلمان سيعقد يوم غد جلسة عاجلة واستثنائية، المرقمة ١١ ضمن الفصل التشريعي الثاني”.وبين، أن “الجلسة ستكون خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات”، مشيراً الى أنها “ستعقد في الجلسة الساعة ١ ظهراً”.

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