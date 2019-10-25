رغم حظر التجوال.. هجوم مسلح على مقر قيادة شرطة ذي قار

2019/10/25 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوجه آلاف المتظاهرين، الجمعة، لمبنى مجلس محافظة بابل احتجاجاً على سوء الخدمات والاوضاع العامة في المحافظة.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مجموعة مسلحة هاجمت مقر قيادة شرطة ذي قار.وبين، أن الهجوم نُفذ بواسطة ثلاث سيارات نوع بيكم مجهول، قامت بفتح النار على قيادة شرطة ذي قار.ومنذ فجر يوم الجمعة (25 تشرين الثاني) بدأ الالاف بالتوافد الى ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، فيما يواصل المزيد الاحتشاد قرب ساحة التحرير وسط محاولات لدخول المنطقة الخضراء في حين ردت قوات الامن بالغاز المسيل للدموع، اصيب على اثرها العشرات بالاختناق.وفي حصيلة اولية حتى مساء اليوم الجمعة، قتل ما لا يقل عن 10 اشخاص في بغداد والمحافظات واصيب نحو 90 شخصا بحسب بيانات لمفوضية حقوق الانسان ومصادر امنية، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لتفريق المتظاهرين، في حين تعرضت مقرات حكومية واحزاب ومكاتب سياسية الى الحرق.

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