ودية تظاهرات الديوانية دليل وعي ابنائها

2019/10/25 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ومن وسط الجنوب العراقي، وتحديداً من محافظة الديوانية، خرج المتظاهرون بأعدادٍ غفيرة، للمطالبة بإصلاحاتٍ ناجعة، تميزت تظاهراتهم بسلميةٍ كبيرة عكست مدى وعيهم بأهمية الحفاظ على سلمية تظاهراتهم…

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