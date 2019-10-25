/21/ قتيلاً وأكثر من /1500/ جريح في تظاهرات العراق

2019/10/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أكّدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في #العراق، اليوم الجمعة، مقتل /21/ متظاهراً وإصابة /1779/ آخرين بجروحٍ مُتفرّقة في مختلف المحافظات العراقية خلال مواجهاتٍ بين المحتجين وبين #القوات_الأمنية […]

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