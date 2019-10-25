تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد

2019/10/25 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات حاشدة مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين.

وانطلقت التظاهرات منذ ساعات الصباح الاولى في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع اعلان القوات الامنية دخولها حالة الانذار القصوى من اجل حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وافاد مراسل التغيير في بغداد، بوقوع اصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية، حيث اعلنت خلية الاعلام الامني في بيان، ان مفارز الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على احد الأشخاص في ساحة النصر بشارع السعدون يحمل سلاحا، وكان يطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين، مضيفة أن الشخص تم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته للقضاء.

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