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مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا


مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا
2019/10/25 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 22:22.

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