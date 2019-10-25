مفوضية حقوق الانسان: استشهاد 30 وإصابة ٢٣١٢ في تظاهرات اليوم

2019/10/25 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عدد ضحايا التظاهرات خلال التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد اليوم.

ووثقت مفوضية حقوق الانسان، ما يلي: ١-ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ( ٣٠ ) شهيد في المواجهات التي حصلت بين القوات الامنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين بمعدل ...



بغداد (٨ شهداء) ميسان (٩ شهداء )ذي قار (٩ شهداء) البصرة (٣ شهداء)المثنى ( ١ شهيد)٢-ارتفاع عدد المصابين الى (٢٣١٢) من المتظاهرين والقوات الامنية وعلى الشكل التالي :محافظة بغداد (١٤٩٣ مصابا) محافظة ذي قار (٩٠)محافظة واسط(١٠)محافظة المثنى (١٥١)محافظة البصرة (٣٠١)محافظة الديوانية (١١٢) محافظة ميسان (١٠٥)محافظة كربلاء (٥٠)٣- حرق وإلحاق الأضرار ٥٠ مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.



٤- اعلان حظر التجوال في محافظة ذي قار والبصرة والمثنى وواسط .



٥- المفوضية تدعو كافة المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ودعوة القوات الامنية للحفاظ على ارواح المتظاهرين.انتهى

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