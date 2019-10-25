تظاهرات بابل شهدت أجواءً ودية بين المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج الالاف في محافظة بابل بتظاهرة حاشدة احتجاجا على الاوضاع العامة للبلاد وللمطالبة بملاحقة الفاسدين وإحالتهم للقضاء.

وشهدت تظاهرات بابل أجواءً ودية بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث وجه قائد شرطة المحافظة علي الزغيبي، عناصر الشرطة بعدم حمل السلاح، وتوفير الحماية للمتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق توصيات المرجعية الدينية العليا، من اجل تفويت الفرصة على المندسين الذين يحاولون زرع الفتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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