2019/10/25 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، في حديث له خلال تغطية خاصة لقناة التغيير حول التظاهرات، ان اهم ثلاث مشكلات يعاني منها العراق، هي تلك المتعلقة بالدستور، والمحاصصة الطائفية والمذهبية، والنفوذ الأجنبي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: العراق يعاني من مشاكل تتعلق بالدستور والمحاصصة والنفوذ الاجنبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: العراق يعاني من مشاكل تتعلق بالدستور والمحاصصة والنفوذ الاجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).