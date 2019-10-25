2019/10/25 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، مساء الجمعة، ‏عن ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ثلاثين ‏عراقيا، فيما اشارت الى ارتفاع عدد المصابين الى ‏‏٢٣١٢ من المتظاهرين والقوات الامنية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).