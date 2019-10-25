قرارات عاجلة من القضاء الأعلى لمحاسبة الفاسدين ويوضح عقوبة حرق المباني الحكومية والقطاع الخاص

2019/10/25 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، الايعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، باتخاذ الإجراءات الاستثنائية لإصدار مذكرات قبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة، ومنع سفرهم.وذكر اعلام القضاء الأعلى، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “مجلس القضاء الأعلى، وعلى ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ […]

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