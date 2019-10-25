2019/10/25 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس القضاء الاعلى يؤكد حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية لحماتيهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس القضاء الاعلى يؤكد حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية لحماتيهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).