القضاء يؤكد على حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية الى عدم الاعتداء على المتظاهرين

2019/10/25 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور.

ودعا القضاء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".انتهى

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