اصابات في نزاع مسلح بمنطقة في اقليم كوردستان

2019/10/25 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب خمسة اشخاص بجروح مساء اليوم الجمعة بنزاع اندلع بين اسرتين على حشائش وبقايا نباتات في احدى القرى التابعة لقضاء كلار في ادارة منطقة "گـرمیان" في اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم شرطة ادارة المنطقة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم ان نزاعا مسلحا اندلع بين اسرتين مساء الجمعة بشأن خلاف على حشاش وبقايا نباتات في قرية "محمود قجر" التابعة لناحية "قرتو" اذ هاجم افراد الاسرتين بالسلاح والسكاكين بعضهما البعض.

واضاف ان الحادث اسفر عن اصابة شخص باطلاق نار واربعة اخرين بالسلاح الابيض، مشيرا الى نقل المصابين الى مستشفى "الشهيد هـژار" في كلار لتلقي العلاج اللازم غير ان اثنين من الجرحى تم ارسالهما الى مستشفى السليمانية لشدة اصابتهما بسكين.

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