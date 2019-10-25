الصحة: استشهاد معاون طبي اثناء تأديته واجبه في إسعاف ونقل الجرحى في محافظة ذي قار

2019/10/25 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصحة اليوم الجمعة، استشهاد معاون طبي اثناء تأديته واجبه في إسعاف ونقل الجرحى في محافظة ذي قار.

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