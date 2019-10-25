رئاسة البرلمان توجه بعقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين

2019/10/25 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق اعلنت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعمال جلستها التي من المقرر عقدها يوم غد، مبينة أنها تتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين.وقالت الرئاسة في بيان، إن “الجلسة الخاصة التي سيتم عقدها يوم غد السبت في الساعة الواحدة ظهرا، تتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء”.وأضافت، أن “الجلسة تتضمن ايضا مناقشة تنفيذ حزم […]

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