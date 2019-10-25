2019/10/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل المدعو (ابو جعفر) مدير مكتب العصائب في ميسان بعد محاصرته داخل سيارة الاسعاف وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل المدعو (ابو جعفر) مدير مكتب العصائب في ميسان بعد محاصرته داخل سيارة الاسعاف) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل المدعو (ابو جعفر) مدير مكتب العصائب في ميسان بعد محاصرته داخل سيارة الاسعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).