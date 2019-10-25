علاوي يحذر من مخاطر تعدد القيادات الامنية

2019/10/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار علاوي الى خطورة تعدد القيادات الأمنية، داعيا الى توحيد تلك القيادات، وجعلها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.

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