مجلس القضاء الاعلى يؤكد حق التظاھر السلمي ويدعو القوات الامنیة لحمايتھم

2019/10/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة بريس أكد مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، على حق التظاهر السلمي للمواطنين، فيما دعا القوات الامنية لحمايتهم.وذكر المجلس في بيان تلقته (خطوة برس)، إنه “يؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور”، ً داعيا “الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية

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