2019/10/25 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو .. متظاهرو التحرير: اليوم نبقى للصبح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو .. متظاهرو التحرير: اليوم نبقى للصبح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).