2019/10/25 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..عمليات بغداد تقوم بتوزيع الاعلام العراقية والورود وقناني الماء بين المتظاهرين في ساحة النسور وكالة خطوة برس.

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