2019/10/25 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر الدفاع المدني يصدر وصايا وإرشادات للمتظاهرين.

وتضمنت التوصيات:1.ضرورة الحفاظ على سلمية المتظاهرات لضمان عدم وقوع اصابات خطرة بين المتظاهرين.2.



الإبتعاد عن حرق الاطارات قرب للابنية الحكومية وغير الحكومية فضلا عن أنها ظاهرة غير حضارية وتولد حرائق كبرى في الابنية.3.



تجنب التدافع الذي اوقع اصابات كثيرة واختناقات.4.



في حال أي إصابة بإمكان المتظاهرين التوجه إلى أقرب عجلة اطفاء أو دفاع مدني لتقديم الإسعافات الأولية.5.



الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة والبنى التحتية كونها ملك الجمبع.6.



فسح المجال لعجلات الإطفاء والانقاذ للقيام بواجباتها لأنها تتعامل مع حالات حرجة ويتطلب سرعة الوصول لها.7.



عدم التعرض إلى عجلات الإطفاء والانقاذ لأنها وجدت لخدمتكم.



8.المراجعة الفورية لفرق الانعاش الخاصة بالدفاع المدني والمنتشرة في بغداد والمحافظات وبامر السيد وزير الداخلية لغرض انعاش المختنقين فورأ وميدانيا.9.



أهمية وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني 115 المجاني للتعامل مع حوادث الحريق والانقاذ بسرعة وبالتالي الحفاظ على الارواح البشرية والمادية.انتهى

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