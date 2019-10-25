تظاهرات 25 اكتوبر ..غاضبون يضرمون النيران بمقر كتائب سيد الشهداء في ذي قار

2019/10/25 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارافاد مراسل “كلكامش برس” بقيام محتجين غاضبين باضرام النار في مقر كتائب سيد الشهداء في ذي قار والواقع بمنطقة المتنزه وسط مدينة الناصرية.

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