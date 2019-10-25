2019/10/25 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تهديد سجن الناصرية المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تهديد سجن الناصرية المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تهديد سجن الناصرية المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).