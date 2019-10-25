2019/10/25 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتائب حزب الله: اشاعة الفوضى والاحتراب الداخلي هو ماحذرت منه المر

اخبار مباشرة

كتائب حزب الله: اشاعة الفوضى والاحتراب الداخلي هو ماحذرت منه المرجعية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: اشاعة الفوضى والاحتراب الداخلي هو ماحذرت منه المرجعية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: اشاعة الفوضى والاحتراب الداخلي هو ماحذرت منه المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).