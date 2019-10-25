يزدا ومنظمات امريكية اخرى يدينون العدوان التركي على شمال وشرق سوريا

2019/10/25 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ واشنطن قدمت منظمة يزدا العالمية ومنظمات أمريكية أخرى رسالة إدانة واستنكار حول العدوان التركي على شمال وشرق سوريا وطالبت المنظمات بوقف العدوان فورا مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لوقف العملية العسكرية التركية.ايزيدي 24 حصلت على نسخة من الرسالة فيها ما يلي :- السيدة الفاضلة “ليزي فليتشر” كونغرس الولايات المتحدة …

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