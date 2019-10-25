بسبب توترات البلاد ..اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز

2019/10/25 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، تأجيل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز إلى إشعار آخر.

وياتي قرار الاتحاد على خلفية التظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات عدة للمطالبة بالاصلاح السياسي ، وما صاحبها من اعمال عنف ادت الى مقتل 30 متظاهرا واصابة المئات .

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