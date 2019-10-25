2019/10/25 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، وصايا وارشادات للمتظاهرين.وادناه وصايا وارشادات الدفاع المدني: 1.ضرورة الحفاظ على سلمية المتظاهرات لضمان عدم وقوع اصابات خطرة بين المتظاهرين.2.الإبتعاد عن حرق الاطارات قرب للابنية الحكومية وغير الحكومية فضلا عن أنها ظاهرة غير حضارية وتولد حرائق كبرى في الابنية.3.تجنب التدافع الذي اوقع اصابات كثيرة واختناقات.4.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصايا وارشادات الدفاع المدني للمتظاهرين وكالة خطوة برس.

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