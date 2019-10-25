2019/10/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية" واع"، وصايا وارشادات الدفاع المدني للمتظاهرين:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واع تنشر وصايا وارشادات الدفاع المدني للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واع تنشر وصايا وارشادات الدفاع المدني للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).