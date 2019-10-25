حزب الله يصدر بيانا بشان التظاهرات

2019/10/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر حزب الله، الجمعة، بيانا بشأن التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات بينها بغداد، فيما شدد على ضرورة الحيطة من عملاء محور الشر الصهيو إمريكي السعودي.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة إلى شعبنا العراقي الأبي في ارتقاء ثلة من أبنائه، ممن كان لهم صولة وجولة في الحشد الشعبي ضد مجرمي داعش، والذين طالتهم يد الغدر المندسة بين محتجي تظاهرة المطالب الحقة"، معتبرا ان "ما وقع اليوم من أحداث مؤسفة يؤكد ما ذهبت إليه المرجعية حين حذرت من وجود أطراف خارجية تعمل على إشاعة الفوضى والاحتراب الداخلي، وهو ما نبهنا إليه في بياناتنا سابقا، وشددنا على ضرورة الحيطة من عملاء محور الشر الصهيو إمريكي السعودي، ومن استغلال التظاهرات لتنفيذ مخطط تخريبي في العراق".

ودعا الحزب "القوات الأمنية الى أن تمارس دورها ومسؤوليتها في كشف الجناة ومحاسبتهم، والوقوف بحزم بوجه من يسعى لحرف مسار التظاهرات لإحداث الفتنة بين أبناء شعبنا، كما نجدد التأكيد على ضرورة التفات المتظاهرين إلى ما يحاك من مؤامرات خبيثة، تستهدف أمنهم ووجودهم، من قبل عناصر باعت أنفسها خدمة للأجنبي".





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