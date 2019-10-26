2019/10/26 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كربلاء

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، عن فرض حضر للتجوال في المحافظة.

وقال الخطابي في بيان مقتضب، إنه "تم فرض حظر للتجوال في المحافظة الى اشعاراً اخر".

بغداد اليوم ـ ذي قار

نفت اللجنة الامنية في محافظة ذي قار، الجمعة، الانباء التي تحدثت عن وجود تهديد لسجن الناصرية المركزي.

وقال رئيس اللجنة، عادل الدخيلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة للمعلومة التي تحدثت عن تهديد لسجن الناصرية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور .. متظاهرو التحرير ينصبون خيم الاعتصام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور .. متظاهرو التحرير ينصبون خيم الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).