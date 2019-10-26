الجبوري يعلق على حرق منزله

2019/10/26 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقتحم متظاهرون محتجون، منزل رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في محافظة بابل، وأضرموا النار فيه.

وعلق الجبوري على حرق منزله "شكراً للمتظاهرين الذين حرقوا بيتي".وأضاف "هذا البيت كان يقضي لهم جميع احتياجاتهم".انتهى

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