2019/10/26 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان حظر التجوال في كربلاء المقدسة من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 12 ظهرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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