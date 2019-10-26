بالصور .. متظاهرو التحرير ينصبون خيام الاعتصام

2019/10/26 | 00:43

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بغداد اليوم - بغداد

قام العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، السبت، بنصب خيام الاعتصام.

وقال مراسلنا، إن متظاهري ساحة التحرير قاموا بنصب خيام للاعتصام.

بغداد اليوم - النجف

نظم العشرات من المتظاهرين، الجمعة، اعتصاما وسط محافظة النجف.

وقال مراسلنا، إن متظاهري محافظة النجف نظموا اعتصاما مفتوحا في ساحة الصدرين وسط المحافظة.

بغداد اليوم ـ كربلاء

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، عن فرض حضر للتجوال في المحافظة.

وقال الخطابي في بيان مقتضب، إنه "تم فرض حظر للتجوال في المحافظة الى اشعاراً اخر".

بغداد اليوم ـ ذي قار

نفت اللجنة الامنية في محافظة ذي قار، الجمعة، الانباء التي تحدثت عن وجود تهديد لسجن الناصرية المركزي.

وقال رئيس اللجنة، عادل الدخيلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة للمعلومة التي تحدثت عن تهديد لسجن الناصرية ا

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