2019/10/26 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : المتظاهرون في البصرة يستحوذون على خمسة عجلات تابعة للقوات الامنية وكالة خطوة برس.

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