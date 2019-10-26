شاهد لحظة الهجوم على القيادي في عصائب اهل الحق وشقيقه

2019/10/26 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على مدير مكتب عصائب اهل الحق وشقيقه في محافظة ميسان، قبيل مقتله.ونعت جماعة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي مساء اليوم الجمعة مدير مكتبها وشقيقه في محافظة ميسان جنوبي العراق.ونعت الجماعة في بيان رسمي اليوم مدير مكتبها في ميسان وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي بعد إصابتهما نتيجة هجوم مسلح تعرض له مقر مكتب الحركة في المحافظة.

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