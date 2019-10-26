2019/10/26 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس :

تعرض لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي علي الكناني لاصابة خطيرة خلال التظاهرات الجارية الان في العديد من المحافظات العراقية .

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب ، ان " اصابة اللاعب خطيرة وتحتاج الى تداخل جراحي وتم نقله فورا الى المستشفى ، دون ذكر اي تفاصيل اخرى "

يذكر ان اللاعب علي الكناي كان قد انسحب في بطولة العالم في تايلاند عندما اوقعته القرعة امام لاعب اسرائيلي ، ونال في وقتها اشادة كبيرة من وسائل الاعلام العراقية والعربية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب منتخبنا للمواي تاي يتعرض لاصابة خطيرة اثناء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب منتخبنا للمواي تاي يتعرض لاصابة خطيرة اثناء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).