قائد شرطة بابل يغلق مقر مجلس المحافظة ويمنع أعضاءه من الدخول

2019/10/26 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أمر قائد شرطة بابل، اليوم الجمعة، باغلاق مقر مجلس المحافظة ويمنع أعضاءه من الدخول.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "قائد شرطة بابل امر باغلاق مقر مجلس المحافظة، وعدم السماح للاعضاء بالاجتماع في اي موقع بالمحافظة حتى البت بقضية المجلس من قبل البرلمان".

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