2019/10/26 | 01:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 01:31.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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