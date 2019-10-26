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مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية


مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية
2019/10/26 | 01:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على الممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 01:31.

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