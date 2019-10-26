العمليات المشتركة: قواتنا الامنية ستتعامل مع المخربيين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب

2019/10/26 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت من العبث بأمن المواطنين، مؤكدة ان قواتنا الامنية ستتعامل مع المخربيين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

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