العمليات المشتركة: البعض استغل التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وحرق الممتلكات ونهبها

2019/10/26 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، السبت، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها التظاهرات، وفيما أكدت أن البعض استغل التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وابناء القوات المسلحة وحرق الممتلكات ونهبها، حذرت من العبث بأمن المواطنين.

وقالت القيادة في بيان، "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، والتي تحميها القوات الامنية فقد استغل قلة مخربة هذه التظاهرات وعملت على قتل ابناء القوات المسلحة والمواطنين وإصابة اخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، والسعي لمهاجمة السجون واطلاق سراح من فيها دون أي واعز وضمير".

وأضافت، "عليه فإن قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل"، محذرة "من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة".

ودعت العمليات المشتركة، المتظاهرين الى "التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين وستحمي الشعب والبلاد".

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