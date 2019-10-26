سبع محافظات تعلن حظر التجوال

2019/10/26 | 02:04

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بغداد / الصباح

خوّل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظين سلطة اعلان حظر التجوال الجزئي او الكلي في محافظاتهم لضبط الأمن، في حين فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال في محافظات ذي قار والديوانية والمثنى وواسط وبابل والبصرة وميسان، في اعقاب أحداث مؤسفة شهدتها هذه المحافظات تمثلت في حرق عدد من المباني الحكومية والممتلكات العامة.

وأفاد مصدر أمني بإضرام نيران داخل مبنى مجلس ذي قار ومبنى دائرة السجناء السياسيين بالمحافظة.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن "محتجين أضرموا النيران داخل مبنى مجلس محافظة ذي قار ومبنى دائرة السجناء السياسيين في المحافظة"، مشيراً إلى أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمبنيين".

في حين اكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، انه ألزم الجهات الامنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف، وجه محافظ بابل كرار العبادي، رجال الشرطة في المحافظة بعدم استخدام الاسلحة والعنف مع المتظاهرين خلال التظاهرة.

بدوره أكد محافظ النجف لؤي الياسري، أن التظاهرات في المحافظة سلمية جداً، مبيناً أن الوضع في المحافظة طبيعي.

وقال الياسري، في تصريح صحفي: إن "محافظة النجف تشهد حالياً حدثين مهمين، وهما توافد أعداد كبيرة من الزائرين سيراً على الاقدام من ثلاثة محاور إلى المحافظة بمناسبة وفاة النبي محمد (ص)، وتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة ثورة العشرين وساحة الصدرين".

وأضاف ان "أعداد المتظاهرين تجاوزت أربعة آلاف متظاهر"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بتقديم الورود للقوات الامنية".

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