2019/10/26 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : اطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفه في ميسان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : اطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفه في ميسان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو : اطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفه في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).