سامح عسكر - معادلة حزب الله في لبنان

2019/10/26 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر بالنسبة للشيخ حسن نصر اللهقليلا ما أتحدث عن أشخاص نقدا، لكن ولحضور الشيخ في أحداث لبنان مؤخرا وجب توضيح بعض النقاط المهمة مشفوعة بأسئلة موجهة لكل طرف سواء مع أو ضد الشيخ ومشروعه المقاوم ضد إسرائيل بالمُجملوأبدأ حديثي للطرفين ببعض الرسائل القصيرةأولا: مؤيدي الشيخ وحزب الله ومحور المقاومة بالعموم1- الشيخ نصر الله رمز من رموز المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل وداعش والقاعد......

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