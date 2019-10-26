مصدر مطلع لواع: صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على ممتلكات عامة وخاصة ومقرات سياسية

2019/10/26 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية، صدور أوامر قبض قضائية ضد معتدين على ممتلكات عامة وخاصة ومقرات حزبية.

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